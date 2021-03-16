最近beauty界有單令人頗為驚訝的deal——中國化妝品牌「完美日記」母企逸仙電商（NYSE：YSG）收購英國高端護膚牌子Eve Lom。驚訝位一，原來中國有美妝公司美國上市；驚訝位二，今次收購對象有「卸妝界Hermès」之稱，有內媒形容逸仙電商想做「中國歐萊雅（L’Oréal ）」。

「卸妝界Hermès」呢個朵是內地媒體起的，可想而知其王牌卸妝膏在國內極受追捧—品牌微博粉絲數約19萬、天貓旗艦店粉絲69萬。買家逸仙電商是初創公司，2016年才成立，借助基地廣州美容產能優勢開拓國產牌子，是首家美國上市的中國美妝公司。

內媒形容呢單deal是「國貨之光」，又真，電動車有比亞迪、有蔚來（又稱中國版Tesla）；運動牌子有喺巴黎行show的李寧；電訊商有被美國視為勁敵的華為。中國美妝企業今次終於有人講。

消費者或許演繹成「Eve Lom之恥」。在香港，Eve Lom頗受office lady歡迎，設有專門店。「How can they do that to me!」，筆者一位女友人聽到這deal時呻，明顯覺得交易令Eve Lom降格。

重啟經濟快人一步嘅中國公司目前最有財力併購，國產牌子少人賞識唯有對海外品牌虎視眈眈，希望借疫情傾個更好價錢（逸仙未有披露收購Eve Lom作價）。不過，有beauty界人士透露，中國與海外牌子喺管理文化、R&D同創新性依然難磨合，而且海外品牌被收購後，部份地區產品有機會轉由中國生產減低成本，但當「卸妝界Hermès」變成Made in China，品牌DNA恐已變質。

商飛人