NFT（Non Fungible Token） 中譯非同質化代幣。我們日常接觸到的貨幣，都是同質化，即是大家手上的錢價值一樣。紀念鈔就有點像NFT，它的面值可能是100元，但由於它是限量發行，如果我用普通的100元鈔票和你交換，你必定會拒絕，因為它們是不「同質」。

這個NFT的概念之下，所有有形無形的資產都可以用一個代幣去代表。例如，一個物業產權用NFT的概念將它代幣化，就可以在區塊鏈平台上進行買賣，並儲存轉讓產權的紀錄。

最近非常受注目的NFT包括將NBA球星精采表現化成電子收藏品的NBA Top Shot及著名網絡MEME Nyancat。數碼藝術家Beeple10秒鐘的NFT短片更以6百多萬美元天價賣出。你能想像一個可以隨意下載，隨意複製的電子檔案也能價值連城嗎？

電子藝術品、明星卡只是藝術家、明星價值的一種新的表現方式，是粉絲經濟的一部份，和買明星相等周邊產品並無分別。NFT要能大賣，fanbase必須要足夠的大，換句話說就是明星或IP（知識產權）的名氣要夠號召力。透過NFT這個媒介，IP擁有人能夠迅速創造出限量發售的產品，fans也可以在網上自由炒賣，可算是個win-win的經濟模式。不過如果單純為了投機買入一些你不認識的NFT就非常危險，例如該球星可能表現下滑，fans人數減少，價格也就自然滑落。我認為NFT比傳統幣市凶險很多，除非你本身就是fans，否則風險可以非常高。

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人

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