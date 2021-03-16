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【本報訊】踏入2021年，發展商搶攻新盤市場，尤其超級豪宅勢頭強勁，帶動發展商賣樓收益急升。其中，由九倉（004）發展、會德豐地產負責銷售的山頂道項目77/79 Peak Road，昨單日沽出兩幢洋房，該超級豪宅過去一個月內連沽5幢洋房，涉及近30億元。豪宅及中檔住宅承接力轉強，會德豐地產首季已速錄銷售額112億元，創集團新高紀錄。

有「山頂大地主」之稱的九倉，自去年豪擲120億元高價投得山頂文輝道2至8號豪宅地皮，隨後再下一城，夥拍財團方式以72.5億元購入毗鄰文輝道9及11號，統一兩地業權，集團積極購入貴價「麵粉」同時，亦積極沽貨。

77D買家豪付1.65億辣稅

屬集團重頭豪宅項目的山頂道77/79號，昨單日一口氣透過招標連沽兩幢洋房。其中包括77E號屋，實用面積7,527方呎，六套房間隔，另連182方呎平台、6,515方呎花園及1,422方呎天台，成交價為6.77億元，銀碼創項目新高，成交呎價9萬元。另一幢洋房77B號屋，實用面積6,676方呎，屬四套房戶型，設有148方呎平台及2,947方呎花園，獲買家以6億元承接，實用呎價90,006元。

前身是一幢6層高分層豪宅的山頂道77/79號，原為收租物業，因應集團土地儲備及欲優化山頂豪宅王國，逾15年前將項目申請重建，現建成全數8幢大屋豪宅項目；其中，79號及79A號2018年分別以4.81億元及4.79億元進行內部轉讓，暫保留收租不出售，尚餘可賣的6幢洋房，過去一個月內已沽出5幢，套現近30億元，反映超級豪宅吸納力轉強。

其中，上月以5.51億元售出的77D號屋，實用面積6,266方呎，連3,932方呎花園，呎價8.8萬元。據土地註冊處資料顯示，該洋房買家透過海外註冊公司AMPLE FLAIR GROUP LIMITED名義入市，換言之買家須支付買家印花稅（BSD）和雙倍印花稅（DSD）共佔樓價30%，涉及稅款超過1.65億元。至於77A號屋，上月以5.98億元沽出，買家為前騰訊 （007） 高層李海翔或相關人士，呎價8.09萬元

會德豐首季銷售錄112億

會德豐地產常務董事黃光耀指，集團首季銷售額達112億元，涉及717伙住宅單位，啟德Monaco第1期開售以來暫沽約344伙，套現逾41.1億元；至於2期Grande Monaco則售出約123伙，套現逾17.8億元，兩期合共累售約467伙，套現近60億元，平均呎價約2.5萬元。另集團第二季將主力推售觀塘Koko Hills 2期，涉及82伙，正準備樓書及示範單位。