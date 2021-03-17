滙豐控股（005）去年傳出擬以低價出售法國業務，法國《回聲報》引述消息指，滙豐已拒絕英國私募股權機構AnaCap旗下Milleis Banque出價，故目前潛在買家只剩下美國私募基金博龍資產管理（Cerberus Capital Management）。

該消息人士透露，滙豐認為Milleis Banque計劃將業務併入旗下，不符合滙豐的理念。而博龍計劃完成收購後，將重用滙豐自2000年收購的法國銀行業務CCF品牌。

外電去年報道，由於收購後需要大規模重組，涉及開支龐大，滙豐出售作價可能接近零，投資公司擬以1歐元的象徵式作價，潛在交易條件是滙豐向法國業務注資至少5億歐元，變相要倒貼。滙豐最快今日向工會代表宣佈是否接受收購建議，該行發言人拒絕置評。

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