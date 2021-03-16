【本報訊】散戶熱炒港、美股，還有新股熱潮推動，富途去年全年及第四季業績表現強勁，旗下券商交易、財富管理和企業服務持續急速擴張。受強勁業績提振，富途周二美股盤前交易時段升9.6%至162.62美元，今年內累升2.24倍。

截至去年12月底，富途去年全年收入按年升2.11倍至33.1億元，去年第四季收入亦按年升2.81倍至11.9億元，為連續第四季錄倍數增長。富途去年純利按年升6.99倍至13.255億元，經調整後純利較去年增6.51倍至13.64億元。富途的券商佣金和手續費為收入引擎，去年全年收入錄得19.9億元，按年升近3倍，於整體收入佔比為六成。至去年12月，富途牛牛App註冊用戶錄1,192萬，按年增58.6%，客戶數量為142萬，其中有資產客戶錄51.7萬，按年升幅達1.6倍。

未來擬強攻新加坡

在香港有資產客戶數按年增2.6倍，再創上市以來單季增長新高。富途總交易額去季達1.2萬億元，按年升4.38倍，美股交易額則錄7,836億元，佔總交易額65%。受惠交投活躍，富途的客戶日均收益交易達46.2萬宗，按年增3.4倍。富途創辦人、董事長兼首席執行官及技術委員會主席李華表示，集團視新加坡為未來重點拓展市場，已於本季進軍新加坡。