【本報訊】中共近月整治掌握大數據的大型科企，惟僅多次對阿里（9988）、騰訊（700）等作小額罰款，被指力度不足。周一國家主席習近平以強硬措辭表明，要強化平台企業數據安全責任，金融活動要全部納入金融監管，顯示近數月來的措施僅是一個開始。外電昨報道，阿里旗下螞蟻集團遭中國監管機構要求重組後，投資者對其估值失去信心，大幅縮減36%至約2,000億美元。

習近平本周一主持召開中央財經委員會會議，強調要加強數據產權制度建設、平台企業數據安全責任。同時充實反壟斷監管力量，金融活動要全部納入金融監管。會議還指出，要明確規則，劃清底線，加強監管，反對壟斷，防止資本無序擴張；要加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞。

會議上習近平措辭不尋常的強硬，宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒認為，消息應對新經濟股有重大影響，故昨日新經濟股僅為「乾升」，要待美國周三議息有結果才反映對消息的真實反應，「暫時市場都觀望，要睇埋債息點行，如果一下抽上去，到時跌幅可以加倍奉還。」

「平台經濟」牽涉眾多巨頭

路透昨再引述消息指，中國監管當局對螞蟻的審查，令投資者對螞蟻集團估值轉為保守。美國華平投資集團根據螞蟻集團去年全年的純利計算，螞蟻估值僅略高於2,000億美元，雖然仍比螞蟻集團於2018年集資時的估值高三分之一，惟遠低於去年原計劃上市的估值3,150億美元。另外，亦有消息指出，華平投資於2020年初以基於1,900億美元的估值，出售螞蟻部份持股。

習近平口中的「平台經濟」一詞，可適用於為上億人提供服務的眾多互聯網巨頭，從叫車巨頭滴滴到外賣配送巨頭美團（3690）及電商巨頭京東（9618）、拼多多等，顯示北京正準備擴大遏制國內私企巨頭的行動。

緊接習近平講話，國家市場監督管理總局發佈《網絡交易監督管理辦法》；工信部亦公佈，將加強互聯網行業監管，特別針對群眾反映強烈的問題，嚴厲查處各類違法違規行為，會聯同相關部門盡快推出《移動互聯網應用程序個人信息保護管理暫行規定》。

時事評論員劉銳紹分析，近月多次傳出要整頓新科技企業的消息，是顯示了中共對這個問題的重視，亦顯示了放消息出來後，有官員未有按指示辦事，所以要重複發放消息，「今次由黨媒搬出習近平，原因係最初放消息出嚟後無反應，就要由更有代表性、更有份量嘅官員去講。」預示未來監管風暴會更嚴峻。