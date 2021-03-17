恒指今日表面上有400點波幅，但下午兩點後，上落幅度100點唔夠，玩超貼價牛熊都未必搵到食，名副其實悶到發慌，睇股市變成浪費青春，開報價機好嘥電。當然，要搵嘢炒總係有嘅，相對可取係全線發力嘅4S股，中升（881）、美東（1268）、永達（3669）大陽燭收市，比起同樣有一棍嘅Saas股如微盟（2013）及阜博（3738），4S股上面冇乜蟹貨，買落都舒服啲。

澳門賭業股都唔曳，銀娛（027）爆上半成，澳博（880）漲3%，可惜我睇中嘅金沙（1928），埋單只得0.4%升幅，認真唔爭氣。朝早見佢踢穿40蚊阻力，仲股輪齊加注，無奈虎頭蛇尾，怕佢行番上落區間，唯有平手走輪，揸正股同佢鬥長命。

在直播節目及fb平台反覆提示大家的李氏大藥廠（950），在股東會通過分拆眼科業務後，買盤明顯增加，成交同步上升。相信好快會有IPO消息，在完成分拆前，李氏大藥廠預計都係大漲小回格局，有跟進的戰友，夠晒水位操作。另外兩隻芒實嘅個股，分別係和電香港（215）及嘉泓物流（2130），前者有特別息概念，後者則屬盈喜股，下星期五放榜，候低吸納勝算高。

唐牛

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