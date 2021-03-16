【本報訊】樓市破頂潮蔓延至資助房屋市場。盛產「居屋王」的香港仔雅濤閣，近期一個高層海景單位，未補地價以875萬元售出，呎價升破1.5萬元，再創全港未補地價居屋呎價新高。

據房委會成交紀錄，雅濤閣上月錄得兩宗居屋第二市場成交，其中一個高層戶，實用面積576方呎，成交價875萬元，呎價15,191元，兩價均創屋苑新高價，呎價更貴絕全港未補地價居屋。據知，該破頂單位為1座高層D室，三房間隔，位處單邊坐擁香港仔避風塘全海景，堪稱「樓王」，去年10月放盤，原本叫價930萬元。單位補地價折扣率26%，市場估計連地價市值近1,200萬元。原業主2001年以166萬元一手買入，持貨20年大賺708.93萬元離場，升值4倍。

對上舊紀錄為同屋苑高層D室（今次成交為樓下一層），去年12月以858萬元成交，呎價14,896元，最新成交將紀錄推高近2%。

本月上半月全港暫錄得35宗居屋第二市場成交，其中柴灣悅翠苑高層戶，實用面積645方呎，以618萬元成交，為屋苑綠表首次升破600萬元。

太古城4個月升15%

美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城東海閣中低層B室，實用面積723方呎，三房間隔，享海景，單位原本叫價1,700萬元，業主有見近日市旺，只肯「象徵式」減價2萬元，最後以1,698萬元易手，呎價23,485元。值得留意的是，同一座向景觀及面積的單位樓下，即東海閣低層B室，樓層相差4層，去年11月成交價1,480萬元；換言之只是4個月時間，太古城樓價急升218萬元或15%。