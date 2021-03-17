雖然第一季疫情反覆，令或會影響短期運動服飾銷售，但古天后對潛在銷售復蘇仍抱正面態度，相信相關公司已通過更強嘅渠道戰略做好準備及積極控制庫存。隨著運動參與度提高、政府政策支持及體育用品公司喺產品、品牌及渠道嘅策略提升，相信長期結構性增長維持不變。至於代工生產方面，去年行業訂單流程獲改善，以及進行有效嘅訂單控制；而今年需求有所改善，毛利率擴張亦受到效率提升所帶動。不過美元表現疲弱，人民幣兌美元升值，會出現部分負面嘅匯兌影響。

眾多體品股中，申洲國際（2313）訂單前景表現強勁，市場普遍對其增長前景甚具信心，故願意付出估值溢價。申洲喺去年爆發疫情期間，仍錄得穩定增長，其OEM模式反應較快，有助公司捕捉品牌轉向直接向消費者銷售嘅機遇。雖然申洲去年下半年受歐美疫情、美元弱勢及平均銷售單價較低所影響，不過展望將來，估計今年將有強勁反彈，因為渠道庫存水平維持健康，預期2020年至2022年公司銷售增長可維持雙位數。申洲訂單及生產自去年末季起已完全正常化，料趨勢於今年持續。由於內地出行仍受限制，料今年新年生產空檔較短，或可能對其及市場預測帶來上行驚喜。申洲今年開始主要發展柬埔寨及越南下一階段擴產計劃，借助其垂直整合及地理多元化嘅生產基地，相信集團可推動未來盈利加速。

而去年12月股權架構曾成出變動，今年1月曾有主要股東配股嘅滔博（6110），亦係大行睇好嘅體品股。Nike及Adidas今年1至2月份喺中國銷售及息稅前利潤率高於預期，預料滔博2021年下半年度（去年10月至今年2月）純利按年升60%，而全年度計純利料升15%，較市場平均預測高9%。隨著Adidas五年戰略計劃的實施，Adidas將在今明兩年縮窄與Nike喺中國增長差距，對滔博有結構性正面影響。集團亦受惠全球體育服飾品牌喺中國嘅市佔率增長，強勁嘅經營效率亦令集團更具競爭優勢。滔博現價仍未反映集團數碼化及微信生態系統嘅潛在轉型價值，預期滔博營業收入及利潤率將改善，唔少大行均睇好其前景，建議買入。

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