據《彭博》，阿里巴巴（9988）計劃將旗下電商平台淘寶進駐騰訊（700）旗下微訊小程序，並推出淘寶特價版（Taobao Deals），作為因應反壟斷的讓步。淘寶和騰訊對消息不予置評。

阿里和騰訊一直互相排斥對方的平台，而現時阿里巴巴正計劃在微訊建立一個淘寶的小程序（即微訊內不需要下載，便可使用的應用程式）。知情人士透露，已邀請一些商戶參加，通過微訊小程序，意味著日後可以在淘寶使用微信支付。

現時有逾10億人使用微訊，並不只有提供通訊功能，透過小程序更發展至叫車、線上購物和支付等功能。

內媒《界面新聞》就此事以用戶身份詢問淘寶特價版客服，對方稱，淘寶特價版微信小程序還在內部試用，目前還未對會員開放。小程序正在測試和完善，完善後就會上線。

中國國家主席習近平在星期一召開的中央財經委員會會議，強調要把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，加強監管，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。會議還指出，要強化平台企業數據安全責任，金融活動要全部納入金融監管，顯示日後可能出現更大的打壓。

消息傳出後，阿里股價午後反彈，現升0.7%報223元；而騰訊變幅不大，現跌1.19%，報623元。

時隔8年再次合作

自昨晚起已傳出，淘寶特價版通知商家，為了助力商家成長，淘寶擬開通淘寶特價版小程序在微信支付等支付通道，意味早前與淘寶簽獨家約的商家可以在騰訊旗下「亮相」，以及騰訊可經該小程序獲得交易數據。

內媒虎嗅網報道，在今年春節前後就已經有消息稱，淘寶特價版做了微信小程序，但不久就「由於所選類目與小程序運營內容不符合」，暫停了服務。

淘寶最後出現在微信，要數到2013年，當時淘寶官方稱：大量用戶反映，通過微信朋友圈或者營銷號發來的鏈接點擊進入了偽造淘寶店，掉入錢物兩空的陷阱，威脅了消費者的個人隱私和安全。淘寶公關部門負責人稱，「微信一天不安全，我們一天不開放。我們只對安全開放。」

但近年微信小程序大受歡迎，其影響力與8年前不言而喻，去年11月10日，國家市場監督管理總局出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，該指南顯示，與線上經濟相關的互聯網平台都在監管範圍之內。

虎嗅網分析，淘寶與微信再次打通，與字節跳動旗下抖音三方合作的日子亦不遠。

雙馬恩怨積十年 馬雲：中國得一個微信 互聯網就落後

阿里和騰訊雖然分別為中國電商，以及遊戲和通訊軟件巨頭，但雙方多年內曾涉足多個領域，更曾觸發大戰，例如微信支付挑戰支付寶。2014年，微信搶紅包一個月搶到7,000至8,000萬客，當時被馬雲形容為「珍珠港偷襲」。 至於阿里曾經開發社交程式「來往」欲於微信的市場上分一杯羮，惟並不成功。

阿里及騰訊近年於共享單車、串流音樂、外賣平台及雲端服務方面共同競爭，阿里可謂輸多嬴少，例如阿里旗下東南亞電商Lazada增長慢於騰訊有投資的冬海集團（SE）旗下Shopee，外賣平台餓了麼增長慢於騰訊有投資的美團（3690）等，而電商業務則被騰訊有投資的京東（9618）和拼多多（PDD）挾擊。

兩人經常針鋒相對。馬雲曾表示：「微信，為甚麼一定是騰訊呢…我也相信移動互聯網，只有一個微信的話，整個中國移動互聯網，就會落後。」他亦曾抨擊騰訊手遊，「今天的遊戲設計並沒有分層管理、分級管理，遊戲換句話說，對孩子的影響之大，我只能講作為一個父母，我是不高興的。」

馬化騰對於馬雲的言論則沒有對方般直接，他曾將淘寶形容為一個任意加租的包租公，暗指其收費不公平，「我不會要你來這個櫃台出租給你做生意，而是你自己建這個房子，建完之後就是你的，你的粉絲，你的客戶，以後就是你的。」

惟近日阿里巴巴和騰訊一同被中共打壓，騰訊據報成為內地收緊金融科技監管的下一個目標，有可能和螞蟻一樣，需要成立一家金融控股公司，把銀行、保險和支付業務全納入。

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