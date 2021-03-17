地產市場，你做了一單刁等於行家少了一單佣，同行爭食，賤招百出，諸如扮客偷盤，我明，但客人想過橋抽板，又會否太賤！原本往事不堪回首，但日前行商場見一間食肆，就令我想起這一位內地富二代。

5年前，一名客人cold call想尋求全幢酒店或者單一業權舊樓的放盤，於是我花幾日搵盤。之後出來睇樓是幾個廿幾歲年青人，開始他們一直扮聽不懂廣東話，我惟有以「能太能」普通話水平去介紹物業，「省姐能」了半小時，他們一直默不作聲，突然一個帶頭大哥以譚仔話說：「鵝骰聽廣東話！」後來起底，發現這位識聽廣東話的年輕人是內地人，父親是內地二線房地產發展商。

睇樓幾日後，他再叫我推介更多盤，推完又睇，睇完又推，又租又買，由幾千萬到10億，次次都問收幾多佣，來回5次，一口價都未還。後來我跟行家食飯，傾到原來這位客人都在找他搵盤，結果都是行到底褲濕晒都沒有結果，除了問收幾多佣，還問有無業主聯絡方法。當時我和這位行家得出結論是：「原來佢想唔畀佣！」最終我決定斬纜，放棄跟這宗大刁。

堂堂內地富二代想食免費午餐？過主。在香港做物業買賣有睇樓紙，我明白現在有些客人不簽睇樓紙，但好多業主都有良心，都知道經紀是要開飯的。如果經紀箍不實業主，客人又不簽睇樓紙，還有一個方法是獨家代理。至於這位內地富二代的在本港房地產大計如何？幾年了，都沒有聽到他有甚麼地產項目出爐。

小師兄

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