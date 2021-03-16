【本報訊】標普500指數昨再破頂，受惠科技股造好，連續第五日上升。聯儲局周二起一連兩日舉行議息會議，美滙指數暫未重回92水平，昨最低曾見91.679，跌0.17%，10年期美債孳息由一年高位回落，報1.59厘。

美國商務部昨公佈，2月零售銷售經季度調整後按季跌3%，跌幅多過市場預期的0.5%，為去年5月後新低。美國1月零售銷售向上修定至升7.6%，表現優於前值升5.3%。分析稱，2月份為美國零售業傳統淡季，商戶為節日旺季準備，還有德州於上月受暴風雪吹襲，影響消費者意欲。至於1月消費活動相對表現較好，主要由於華府去年12月發放紓困金提振。

橋水：投資債券愚蠢

紐約股市周二早段個別發展，約本港周二晚上約10時，道指報32866點，跌87點。科技股和半導體股份表現向好，標指甫開市不久衝上歷史高位至3978點；納指報13579點，升119點。對沖基金橋水創辦人達里奧於linkedIn貼文指，債券是差勁的押注，形容投資債券變得越來越愚蠢，倒不如投資回報相等於或高過通脹的資產。此外，聯儲局昨日起議息，貝萊德環球固定收益部門投資總監Rick Rieder接受CNBC訪問稱，市場靜候聯儲局議息會議聲明和主席鮑威爾的講話，當局亦會公佈美國經濟和通脹預測，以及預測息率走勢的利率點陣圖，刺激程度好比美國男子籃球錦標賽的「瘋狂3月」。