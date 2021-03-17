新盤市場現連環撻定，將軍澳日出康城LP6日前錄5宗撻大定，全部採用建築期付款，發展商沒收定金逾353萬元。

成交紀錄冊顯示，5宗撻定來自1、3及5座單位，單位實用面積307至522方呎，屬一房及兩房間隔，分別在2018年5月至2019年1月售出，成交價介乎556.2萬元至870.4萬元，呎價15,459元至17,235元。

該批買家均選用建築期付款，交易在本月15日終止，料前後已付樓價10%定金，涉及定金353.79萬元。

晉海II兩房撻定 買家輸80萬離場

由新地（016）發展的將軍澳日出康城晉海II，最新錄一宗兩房戶撻定，買家損失約80萬元離場。

一手成交紀錄冊顯示，晉海II 3B座30樓D室，實用面積477方呎兩房單位，在2018年5月以805.56萬元售出，呎價16,888元，買家當時選用180天即供付款，前段料已付1成樓價作為定金，最終交易在昨日終止，料遭沒收80.556萬元定金。

本報統計，一手市場本月至今錄得21宗撻定個案，涉及定金逾2,206萬元。

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