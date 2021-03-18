龍頭手機相關股舜宇光學（2382）前晚宣佈去年多賺22%，昨日股價彈升9%，市值一日之間大增186億元，往績PE 37倍，PB 10.8倍，2021年預測PE 31倍，PB 8.6倍。

龍尾通達集團（698）復蘇概念十足，不妨吼吼。公司本月5日宣佈末績，現價0.62元，較績前升2仙。通達市值40億元，只及舜宇的1.9%。

1）通達業務是產銷手機精密零部件、智能電器外殻、家居及體育用品等。2020年，營收97.6億元（港幣．下同），增6%；純利3.51億元，跌12%。業績倒退表面麻麻，實質理想：去年上半年只賺0.29億元，按年大跌91%；下半年大賺3.22億元，按年爆增2.8倍，且是上半年的11倍。主力發展的玻璃質感外殻，在手機市場成功提升份額，手機及精密零部件業務，涵蓋全球六大品牌。

今年盈利預測大增八成

2）2021年，中國及其他地方5G網絡將更普及，手機商推出更多中低價的5G手機，通達的玻璃質感手機外殻，具高性價比優勢，物聯網應用更廣泛，通達業績預測回復強勁。以去年下半年盈利作為指標，預測今年賺6.4億元，按年大增八成，預測PE僅6.2倍，只及龍頭行家的兩成以下；過去6年，平均PE 12.5倍，現時折讓一半。

3）通達2021年預測PB 0.54倍，只及龍頭的5%，較6年平均1.66倍折讓七成。

4）去年底，通達淨借貸17.9億元，淨借貸／股東資金比率27%，較2019年底的38%大有改進，但全年股息反付闕如，預測2021年會恢復派息。以派息比率33%計，股息率可達5.3厘。

＊通達復蘇概念十足，現價0.62元，目標價0.85元，潛在升幅37％。聯昌睇0.91元，瑞信睇0.72元。

同場加映：中鐵建（1186）現價5.07元，較52周高位8.95元低43%，而中交建（1800）及中鐵（390）平均只低21%。中鐵建大落後，估值非常吸引。

中鐵建往績PE 3.0倍，2020年預測2.8倍，2021年更只有2.5倍，較6年平均7.1倍折讓六成半。同樣殘得離譜的是今年預測PB低至0.23倍，較6年平均0.77倍折讓七成。

中鐵建目標價重溫：9.99元，潛在升幅97%，目標價相當於今年PE不足5倍及PB 0.44倍，大行睇得更高非無道理。瑞信上周出爐報告睇12.58元，匯證1月報告睇12.8元。

何車

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