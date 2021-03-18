嘉里建設（683）去年基本盈利按年跌22%至42.33億元，末期息派0.95元，全年派1.35元，均按年持平，並因出售旗下嘉里物流（636）股份，擬將收益最多三成派發特別息。嘉里表示，對香港前景仍具信心，會繼續積極增持土地，並適時放售非核心資產，以支持香港的土地儲備策略。

嘉里建設指，早前出售嘉里物流股份予順豐控股，預期從中獲得淨款項不少於110億元，有意宣布派發當中約25%至30%作特別股息。以嘉里建設總股本14.56億股及最少擬撥派27.5億元計，特別息最少每股派1.88元。

期內嘉里收入按年減少19.4%至145.3億元，主要是中港物業銷售收入確認處於低周期，跌23.7%至85.2億元，以及全球旅遊限制令酒店業務面對困難市況，收入少40%至11.8億元。

中港合約銷售額超標六成

但嘉里指，中港合約銷售額錄128.8億元，增加45%，亦較目標80億元超出61%。而物業租賃業務收入微跌1.7%至48.27 億元，主要是上半年受限聚令抑制，而下半年已隨市況改善而收窄差距。期內該集團總毛利率由50%增至58%，乃因物業銷售業務毛利率由40%增至50%，以及物業租賃業務毛利率維持77%所帶動。

嘉里指出，今年本港物業銷售是繁忙的一年，將推出3個新項目，並繼續現有項目，故對今年表現審慎樂觀，並將密切注視內地邊境重開的進展，以及營商氣氛的改善。

而香港投資物業過去多年的業績保持穩定，嘉里預期仍可來穩定回報。隨著旅遊限制放寬和全球疫苗接種計劃持續進行，該集團料，出租豪宅物業組合的入住率將有所改善。

至於本港土地儲備，嘉里指將繼續積極增加所持土地，以建立更多元化的項目組合，同時將繼續檢視和適時放售非核心資產，以支持香港的土地儲備策略。嘉里表示，對香港的長遠前景仍具信心，會積極參與其強健的住宅市場，並選擇性地尋求商用物業的發展機會。

內地物業項目夠未來數年銷售

內地業務方面，嘉里認為，內地物業住宅需求維持強勁，在擁有一線和省會城市擁有多個發展中項目，將可支持未來數年的銷售。而投資物業表現不俗，得以維持高毛利率，旗下物業的人流和零售銷售於去年下半年已恢復至疫前水平。

嘉里又指，隨著內地城市放寬本地的旅遊限制，商務與休閒旅客重現，支持酒店業務反彈，其中去年下半年和12月的入住率升幅尤為顯著，對長遠增長前景抱有信心。

嘉里又指，內地土地儲備策略是持續投資於綜合發展項目，於核心發展城市包括北京、上海、杭州和大灣區等地繼續深耕，有助藉此引入更多經常性收入，以確保股息政策得以持續。而此策略部分取得發展物業銷售所帶來的現金流，以及放售非核心資產的策略部署，從而回收資本以投入增張前景更佳的新項目。

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