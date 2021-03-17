在股市操作，要數最難，但最多人喜愛操作的一段相信是撈底。我們常常聽到要順勢而為，但偏偏在撈底這項逆勢操作中十分執迷。當中少不免因為錨定效應（Anchor effect）的影響。當進行投資決策時，心理上很容易以過往價格作為參考點，比較股份現在價格和過去一段時間的價格，去決定股份現在價值是高是低，但理性一想，在一個跌勢中，股價在任何時候都比之前瘋狂的牛市期間便宜，今天的低位可能是明天的高位，所以愛股的股價已經跌了很多、現價比之前已經便宜很多等等，其實都不是應該撈底的原因，反而隨時讓你越撈越低。

撈底並非不可，因為人性如此，亦無可能禁止自己去撈，但要撈底，必須先制定撈底的策略和調整自己的心態。第一步，你必須知道自己撈的是甚麼長度的底，是為了一天半天的短炒，還是一、兩個月的持貨，還是長揸到底留畀孫子的家傳之股。要是短炒為主，入市的準則應着眼在趨勢的動力上，判斷當下是跌勢的中段還是末段，往往在末段期間，各種區間指標都出現超賣，趨勢指標則會處於極端數值，才代表市場下跌動力接近完成，才有值博空間，在中段常出現一些未超賣的反彈，往往令人想入非非，但結果都係跌跌不休，所以對短炒而言，要撈到底，反而是應減少出手次數，靜待超賣出現。

至於是以更長投資年期為目標的投資者，以風險/回報比來看，所謂的「底」比短炒炒家而言範圍更闊，因為入市目標決不在於數十巴仙，那麼去撈底時面對的止蝕/捱價空間亦可以更闊，變相亦毋須精準捕捉最底，反而靜待股價完成超賣，再出現一底高於一底的底部形態，才出手捕捉，遠比盲頭烏蠅般在跌跌不休的市況中試錯來得好。

灝昇

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