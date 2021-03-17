【本報訊】「超級星期四」前夕，港股陷悶局，昨雖錄三連升，惟成交創逾一個月新低。市場密切關注周四聯儲局議息結果，以及中美最高級別外交官員會晤對股市及美債息影響；有分析預期主席鮑威爾出手機會不大。

瑞銀唱好濠賭股

大市觀望氣氛濃，恒指低開35點，曾低見29180點後回升，尾市企穩29000點，收報29034點，微升6點或0.02%，三天累升294點或1%；H指揚29點或0.3%至11358點。主板成交僅1,487億元，創2月11日半日市後低位。北水淨流入減慢，錄29.49億元。全日沽空金額約180.29億元，沽空比率為12.12%。

繼日前有指中移動（941）計劃在美國除牌回A股上市，中電信（728）亦擬申請A股發行並在上交所上市；集團昨正式發特別股東大會文件，4月9日表決相關議案。中電信計劃公開發行A股數量最多120.93億股，相當於中電信已擴大後股本的13%；未來三年總投資額達1,021億元人民幣。集團未有直接回應回A上市是否與ADR遭紐交所退市有關。

此外，瑞銀唱好澳門濠賭股，該行指澳門過去七日每日平均賭收為2.72億澳門元，按周及按月比較均有上升；其中金沙（1928）、永利（1128）及新濠（200）為行業首選。龍頭銀娛（027）全日升4.6%至78.25元，為表現最好藍籌並貢獻恒指16點。