李嘉誠父子疑似部署私有化長實（1113）。長實公告，將發股份收購李嘉誠基金會持有的4項資產，變相李氏父子增持長實；同時長實再宣佈向股東提出回購方式縮股本，若兩者在未來召開的特別股東大會獲得通過，變相令李氏父子及一致行動人士增持長實，持股由36%增至45%。

長實表示，將以每股51元向李嘉誠基金會發行3.33億股方式，等於總作價170億元，收購基金會旗下持有的4個資產，包括UK Power Networks的20%股權、Northumbrian Water的20%股權、Wales & West Utilities的10%股權，以Dutch Enviro Energy的10%股權。

長實同時展開回購，以每股51元回購3.33億股，佔已發行股數9.03%，而相關股份將會註銷，將涉及向股東支付170億元。要約價較47.05元相比溢價8.4%。

兩單交易後，李嘉誠父子及一致行動人士持有長實股份，由36%升至45%，打破了大股東每年增持2%的上限，亦變相印證李氏家族擬大幅增持長實部署私有化的猜測。

長實企業業務發展部總經理馬勵志解釋，交易符合公司長遠策略，用現金收購具穩定回報及優質項目，交易金額將全數以股息形式分派給股東，即未來兩年股息分派不會少於75億元，同時讓股東有機會以高於市價套現，料交易於2021年上旬完成。李澤鉅補充：「即係股價會靚仔啲」。

長和去年少賺27% 李澤鉅：今年將充滿困難及不確定性

長和（001）去年純利291.4億元，按年跌27%，末期息派1.7元，全年派2.314元，少27%。期內收入為4,038億元，跌8%。

長和指，上半年受到最大影響的業務，尤其是零售及港口部門，雖受惠於下半年某程度經濟復蘇，惟此並不足以彌補上半年盈利的巨額跌幅；此外赫斯基能源確認的營運虧損及資產減值繼續對全年盈利淨額構成不利影響。不過，長和指，這些重大盈利跌幅，在企業層面進行的交易彌補有餘，包括完成Vodafone Hutchison Australia與TPG的合併、達成協議以代價總額100億歐羅出售歐洲發射塔，以及完成赫斯基與Cenovus Energy的合併。

長和李澤鉅在業績報告表示，長和迅速回應瞬息萬變的營商環境，全面加快推動數碼進程、優化其零售「線上及線下」平台策略，並維持嚴謹之成本控制，同時亦著重對所有業務執行營運資金管理措施，令自由現金流較2019年大幅改善。

他表示，內地隨著疫情受控情況理想，經濟將持續增長，但其他主要經濟體前景仍然不明朗，加上新變種病毒威脅未明確，大量地緣政治風險，不穩定貿易、英國脫歐帶來的危機，以及由前所未有的環球債務水平所引起之宏觀經濟風險。儘管如此，他預料，疫情待全球有效推出疫苗後將會好轉，經濟狀況應得以改善。

他料今年經營境況將與2020年下半年相若，而長和仍會靈活應對，保持穩健的資產負債水平與流動資金，其去年底債務淨額對總資本淨額比率為22.2%，預期將隨著各項交易於今年完成後進一步下降，其財務狀況雄厚，可望錄得穩固表現。

長實去年少賺44% 末期息削至1.46元

長實方面，去年基礎溢利按年減少32.5%至193.39億元，計及房地產投資信託及投資物業公平值變化，長實純利跌44%%至163.32億元，末期息減少7.6%至1.46元，全年合計減14.3%至1.8元。

去年香港物業受疫情影響而備受壓力，期內香港物業銷售收益大跌82%，惟內地物業銷售收益增1.08倍，令整體物業銷售收益跌39.7%至386.7億元。長實截至12月底未確認之物業銷售總額約412.54億元，當中321.13億於今年入帳。

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