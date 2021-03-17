【本報訊】疫情仍然反覆，環球經濟充斥變數，加上本港政治局勢未明朗，不少企業持續縮減在港寫字樓租用面積，連帶相關物業租售價維持低水。仲量聯行最新報告顯示，上月整體A甲廈租金按月再跌0.8%，屬連續逾一年半單月錄得跌幅；另招頂租樓面升至177萬方呎，創近20年新高。

仲量聯行發表《香港地產市場觀察》報告指，2月份整體甲廈租金按月下跌0.8%，較1月跌0.6%，跌幅擴大0.2個百分點；其中以尖沙嘴區情況最為嚴峻，區內甲廈租金按月跌1.7%。

整體空置率維持9.3%

至於上月整體甲廈市場錄得5.51萬方呎負吸納量，加上部份企業持續縮減寫字樓規模，導致招頂租樓面升至177萬方呎，打破去年11月錄約164萬方呎招頂租樓面紀錄，並屬自2001年、即近20年以來最高。

整體甲廈空置率走勢穩定，維持於9.3%水平。部份核心商業區甲廈空置情況漸見改善，包括中環最新錄得7.5%空置率，按月持平；個別區份如灣仔或銅鑼灣則惡化，最新空置率錄8.6%，較1月的8.3%，按月升0.3個百分點。

事實上，受疫情及本港政治局勢影響，多間外資機構早前已爆發一輪撤租潮，如瑞銀集團於上月市傳已遷出上環李寶椿大廈一層樓面，涉及9,551方呎，並有意在餘下租用樓面的租約期滿時棄租。

在外資紛紛棄租之際，有中資則趁機吸納相關樓面。中資東莞銀行早前承租，由日資券商野村集團去年棄租的中環甲廈國際金融中心（IFC）二期部份樓面，包括25樓4至11室，涉及8個單位，租約期為3年。根據金管局最新公佈，金融管理專員已按《銀行業條例》向「東莞銀行股份有限公司」（東莞銀行）授予銀行牌照，並於昨日起生效，意味相關銀行業務或進駐本港。

中資密密進駐核心區

翻查資料，中資早已密密殺入本港金融核心地帶，其中中國私募股權投資基金、方源資本（亞洲）公司最新亦租用野村於國金二期另一部份退租樓面，涉及25樓1至3室，以及14至16室等6個單位，租約期同為3年。

美資資產管理公司道富早於2019年10月，較合約期提早兩年退租國金二期70樓多個寫字樓單位。據土地註冊資料，當中5個單位去年8月則獲聯想控股（3396）旗下弘毅投資「接棒」承租；至於餘下另一單位丟空逾一年，有代理消息指，單位最新連同15及16室，面積合共約5,306方呎，以呎租約190元租出。