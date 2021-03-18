傳分拆房託港上市的順豐公佈，去年收入為1,539億元（人民幣，下同），按年升37.25%；淨利潤73.26億元，按年增長26.39%；每股盈利1.64元。

去年順豐收入佔全國快遞營收總額17.5%，較2019年的14.9%再度攀升，且其2020年的營收和利潤增速也均超過全國平均水平。

傳統業務收入1,105.08億元，按年增加32.44%，佔總收入的71.76%。其中時效件業務收入按年增長17.41%至663.60億元；經濟件業務收入按年增長64%至441.48億元，業務量按年增長1.55倍，佔總收入比例達28.67%。

快運業務不含稅營業收入為185.17億元，按年增長46.27%。全年整體零擔貨量按年增長超過70%，單日峰值貨量達6.9萬噸，按年增長1.03倍；冷運及醫藥業務整體實現不含稅營業收入64.97億元，按年增長27.53%；順豐同城業務實現不含稅營業收入31.46億元，按年增長61.17%；國際業務實現不含稅營業收入59.73億元，按年增長1.10倍。

順豐認為，快遞行業仍將保持較快發展速度，行業集中度保持高位，龍頭壁壘加固。

順豐現報92.45元人民幣，跌1.58%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！