【本報訊】近期豪宅勢頭轉強，不少業主伺機沽貨。何文田老牌豪宅常康園新近錄一個單位連車位以2,720萬元沽出；據悉，沽貨業主為著名樂隊Beyond成員黃家強（圖）。

市場消息指，常康園中層D室，實用面積1,615方呎，建築面積1,782方呎，近期連車位以2,720萬元賣出，實用呎價1.68萬元。按土地註冊處資料顯示，原業主2006年以1,165萬元購入，是次沽出賬面賺1,555萬元，升幅達1.3倍。據悉，沽出業主為Beyond成員黃家強，本報向黃氏求證，尚待回覆。

該廈樓齡已近50年，由於實用率高達九成，向來用家主導，放盤一向較少。該廈不乏名人業主先後持有物業或居住，如藝人苗僑偉、劉嘉玲、港台前高層又稱「陸軍裝」的曾智華及教育局局長楊潤雄。

梁卓偉換樓 面積大一倍

另外，薄扶林碧瑤灣19座中層B室，實用面積906方呎，兩房間隔，本月2日簽訂正式買賣合約，作價1,618萬元。原業主為港大醫學院院長梁卓偉（Leung Gabriel Matthew），2008年1月以805萬元買入，大賺813萬元。梁於沽出該單位的同日，補多2,320萬元於同屋苑換樓，斥3,938萬元買入43座一個實用面積2,079方呎四房大宅，面積比舊屋大逾一倍。由於已賣出原有物業，所以樓換樓毋須支付雙倍印花稅。