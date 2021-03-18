今年開始，雞犬齊升，個個埋頭喪炒股票，甚至越洋過海隔山打牛玩美股，點石成金，也爭相招認ARK女股神Cathie Wood為契媽。

早兩周因美國債息抽升，科網新經濟股出現調整，但整個投資氣氛則大大改變。契媽旗艦ETF ARKK由高位一度暴跌三份之一，慘變過街老鼠，討論區上也一片愁雲慘霧，很多人在這個調整期，甚至出現大幅虧損。

用納指作為參考指標，這次調整幅度約為13%，最低位僅略低於年初的位置，理應影響不大。然而，部份新手及炒家，卻嫌大型企業股票爆發力不足，於是選擇一些中小型中概股，甚至跟Reddit網友一齊圍爐炒，這些股票的特點是波幅大，股價充滿散戶情緒化，隨時爆升也隨時震散。升市時個個股神上身，跌市時卻不願止蝕，甚至 strong hold，結果股價一路向下，自然泥足深陷，進退兩難。

另一方面，遇到大升市，股民贏錢固然開心，同時也增強自己的信心。對初學者而言，更有輕易戰勝股市之感，不斷加注，還要上槓桿，玩自己不熟悉、風險更高的期權等衍生工具，以求倍增利潤。一旦市場由升轉跌，槓桿更會加重賬面損失，增加自己的心理壓力，更容易因情緒主導，而作出非理性的投資決定，如不問價清倉、或一味死坐，甚至出現賭徒心態，不理風險，繼續加注博反彈。

「價值投資之父」格雷厄姆（Benjamin Graham）給畢菲特的投資定律是：第一，永遠不要虧損；第二，永遠不要忘記第一條。但學投資基金經理所言，股民「升市唔使聽，跌市唔想聽」，大部份股民往往忽略跌市時的應對策略，也就是規劃逃生門或反手造淡救倉的功架。

如何在跌市中生存，比升市賺幾多更重要。賺多幾百倍，可能由食豉油撈飯，變成魚翅撈飯；但只要輸100%，你就game over。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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