●港華燃氣（1083）宣佈，全年純利按年升10.6%至14.47億元，每股盈利49.56仙，派末期息15仙，與去年持平。期內營業額按年跌0.76%至128.26億元，其中管道燃氣和相關產品銷售業務收入跌2%至106.2億元，主要因平均售氣價格下跌；燃氣接駁業務的接駁費收入升6%至22.1億元。

集團去年燃氣銷售量按年增8%，至超過120億立方米，客戶總數新增70.4萬至1,414萬戶。

●服裝製造商晶苑（2232）公佈，全年純利按年跌28.9%至1.08億美元，每股基本盈利3.79美仙，派末期息5.8港仙，擬派50周年特別股息5港仙，全年合計股息為13.8港仙。

受疫情影響，期內收入跌18.2%至19.85億美元，毛利率19.4%，微升0.3個百分點。集團指，受惠於零售商健康的庫存水平，以及品牌客戶前數個季度的謹慎訂貨，訂單需求於第四季度出現顯著反彈。

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