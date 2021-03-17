【本報訊】國家主席習近平本周一就反壟斷發聲，預示捲起金融監管風暴；有消息指阿里巴巴（9988）計劃將旗下電商平台淘寶進駐騰訊（700）旗下的微訊小程序，並推出淘寶特價版（Taobao Deals）。市場估計阿里此着為響應反壟斷而讓步開放，直接讓對手騰訊經旗下微訊、取得淘寶珍貴的交易數據資訊；而淘寶亦會重新開放微信支付服務。

據彭博報道，作為因應反壟斷的讓步，阿里計劃將淘寶進駐騰訊旗下微信小程序，並推出淘寶特價版。阿里和騰訊多年來互相排斥對方的平台，惟現時阿里正計劃在微信建立一個淘寶的小程序（即微訊內不需要下載，便可使用的應用程式），備有叫車、線上購物和支付等功能。知情人士透露，已邀請一些商戶參加。

阿里近期多方受打壓

要通過微訊小程序平台，意味淘寶日後要重新開放微信支付，而騰訊可經該小程序獲得交易數據。自前晚起已傳出，淘寶特價版通知商家，為了助力商家成長，淘寶擬開通特價版上的微信支付服務。內媒《界面新聞》就此事以用戶身份詢問淘寶特價版客服，對方稱，淘寶特價版微信小程序還在內部試用，目前還未對會員開放。小程序正在測試和完善，完善後就會上線。淘寶和騰訊對消息不予置評。

豐盛金融資產管理董事黃國英指，淘寶會將自身的流量帶入騰訊的小程序，而且騰訊的支付系統日後都能在淘寶上使用，阿里某程度可以算是「跪低」。

在反壟斷的風波下，阿里各方面都遭受打壓，旗下UC瀏覽器遭騰訊、華為、小米 （1810）等中國應用商店封殺，而在今年央視的315晚會上，UC瀏覽器亦因涉及虛假醫藥廣告問題被點名。

另外，對於阿里被要求出售旗下的媒體資產，《華爾街日報》引述知情人士稱，預計《南華早報》會由一個中國實體接手。彭博社引述香港大學新聞及傳媒研究中心總監兼香港外國記者會主席瑞凱德（Keith Richburg）指，「在北京那邊談論媒體必須由『愛國者』營運時，傳出《南華早報》可能出售的消息，非常、非常令人擔憂。」

外界亦有將淘寶加入微信小程序解讀為「破冰」，因阿里和騰訊惡鬥多年，2013年起淘寶不對微信開放；2014年微信的財付通以「搶紅包」，搶到7,000至8,000萬客，被馬雲形容為「珍珠港偷襲」。在本業以外，阿里鬥騰訊可謂輸多贏少，例如旗下東南亞電商Lazada增長慢於騰訊投資的冬海集團（SE）旗下Shopee，外賣平台餓了麼增長慢於騰訊投資的美團（3690）等，而電商業務亦被騰訊投資的京東（9618）和拼多多（PDD）挾擊。