中國網信辦官方微訊公佈，為規管社交軟件上「深度偽造」，已約談多間公司，要求作出安全評估及整改。

「深度偽造」意謂透過深度學習AI製作的虛構語音、虛構視頻短片。網信辦指已就「深度偽造」依法約談映客、小米、快手、字節跳動、鯨準數服、雲賬戶、喜馬拉雅、阿里巴巴、網易云音樂、騰訊、去演等11家企業，督促其按法律法規及政策要求，作安全評估、風險防控機制和措施，並對安全隱患及時採取整改措施，履行企業訊息內容安全責任。

同時，網信辦、公安部將繼續指導各地加大巡查檢查力度，督促屬地互聯網企業嚴格遵守相關法律法規，積極主動履行安全管理義務，維護網絡傳播秩序，營造良好網絡生態。

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