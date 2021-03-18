美國商務部向多家中國通訊商發出傳票，要求對方提供在美國的資訊及通訊技術，以調查這些公司會否威脅國家安全，但並未提及向哪些公司發出傳票。

《彭博》報道，商務部長雷蒙多表示，傳票所收集到的信息，能夠確定採取哪些可能的步驟以保護美國企業以及工人安全，希望涉事公司合作。有分析認為，如果中國政府授權這些企業盜用或濫用數據，則意味這些行為受到中國法律保護，涉事企業不會與美國商務部合作，以前就有中國公司拒絕遵守股票上市的信息披露。

拜登政府早前表示，會於本月實施特朗普政府保障信息技術供應鏈安全的臨時規定，而這項規定會賦予美國商務部權力，以阻攔涉及到「外國對手」的交易。

另外，出於國家安全的考慮，美國聯邦通訊委員會（FCC）亦啟動程序，阻止中國聯通（香港）以及ComNet在美國展開經營活動，認為中國政府控制相關公司而存在安全風險。FCC代理主席Jessica Rosenworcel表示：「這些公司是中國政府間接擁有和控制。因此，有充分理由相信他們必須遵守中國政府的要求並推進其目標和政策。」

中國聯通回應指出，該公司通過完全合法的子公司在美國經營接近20年，期望FCC能夠對公司的行為進行徹底、公正及基於事實的檢視。而ComNet在去年6月所提交的文件中提及到他們的運營不受中國政府控制，公司成功的商業記錄與它們遵守FCC法規要求的記錄相匹配。

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