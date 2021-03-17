【本報訊】近期納米樓出現兩極化。由資深投資者盧華發展的AVA系列，長沙灣超細單幢盤AVA 61剛錄得首宗賬面蝕讓個案。屯門「龍床盤」菁雋反而有價有市，二手以賺錢為主，呎價更重上2萬元。

鴻發地產梁文楓表示，AVA 61高層C室，實用面積150方呎，屬屋苑面積最細單位，業主原本叫價405萬元，放盤7個月，減價逾一成終以348萬元售出，呎價23,200元。業主是一對年輕夫婦，2017年8月以364.4萬元買入作投資，因為借盡九成按揭入市，負擔太大所以沽貨，賬面蝕16.4萬元或4.5%；若計及釐印費、代理佣金等使費，估計實際蝕約28萬元離場。他稱，業主可謂「蝕到入肉」。

菁雋呎價再達2萬元

屯門菁雋則錄得本月第三宗二手買賣。市場指，菁雋18樓單號室，實用面積133方呎，剛以268萬元成交，呎價20,150元，為屋苑二手市場第二宗呎價達2萬元水平，屬次高紀錄。單位2019年7月以217.9萬元一手買入，持貨不足兩年賬面獲利50.1萬元或23%。由於未過三年SSD期限，買家願意支付SSD印花稅費用，涉及稅款為樓價10%，即26.8萬元；若連辣稅計，買家是次入市成本增至294.8萬元，呎價2.2萬元。

菁雋有價有市，原因是同區300萬元內私樓放盤選擇少。據祥益數據顯示，現時屯門叫價低於300萬元私樓放盤僅5個，較本月初9個減少近一半。

另外，利嘉閣葉鎮江稱，大埔逸瓏灣21座高層B室三房戶以1,300萬元沽出，原業主2017年以1,430萬元購入，持貨三年賬面蝕近一成，連使費料蝕近200萬元。