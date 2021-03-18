美國聯儲局議息會議結束，宣佈基準利率維持在0%至0.25%區間不變，承諾繼續每月購買1,200億美元債券資產規模，直到經濟復蘇有顯著進展。

資深投資者林一鳴指，美國債息已減無可減，加上經濟復蘇仍有隱憂，故不可能加息，相信兩年內所有議息結果均不會有驚喜，「直至疫情完全解決，大家開關、經濟活動正常，聯儲局先會開始收緊貨幣政策，但加息會係最後一步。以目前時間表，加息起碼都係兩三年之後嘅事。」

隨着美國及環球經濟轉好，他估計陸續有資產離開美元區，流入其他貨幣及國家，特別是去年3月疫情爆發後，資產紛紛轉去美元區避險，刺激美元上升，但今年其他貨幣擺脫弱勢，情況將逆轉，「包括沽出美國債券令價格跌，債息加深；資金甚至會離開美股，使美金轉弱。」

林一鳴認為美股未來兩年將跑輸大市，再入手科技股已非最佳時機，資金將重新流入舊經濟股。他又表示，是次議息對香港經濟沒有影響，只會維持現狀，但港股表現會較美股好，因恒指成份股多為傳統股，恒指追落後下，有望重上30,000點以上。

關焯照：美股再創新高 市場開始習慣債息上升

另外，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，即使聯儲局上調今年通脹率為2.4%，市場亦不用過份擔心，一來去年基數小，二來2008年金融海嘯，美國推出三輪量化寬鬆（QE）仍「踢唔起通脹」，皆因經濟增長下，勞動市場資源閒置嚴重，使通脹難以維持一段長時間。「今次閒置同樣嚴重，將壓制工資上漲，加上在家工作減低營運成本、租金等，唔係咁簡單話經濟復蘇就一定通脹好高。」

關焯照相信聯儲局會維持目前判斷，至2023年底維持低息環境，「雖然會議有成員改變睇法，覺得之後會加息，但決定加息得兩個人，就是鮑威爾同耶倫，他們都不傾向加息。」對於美國十年期國債債券孳息率最新升至1.669厘，他形容屬「息口正常化過程」，只是由低位回升至疫前水平，但美股隔晚再創新高，反映市場開始習慣此水平，擔憂已得到紓緩。

近期香港二手樓市交投活躍，他料樓市價格將上升，而港股仍受制疫後復蘇及A股表現，反彈力不高，年內或跑輸美股。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則稱，是次聯儲局維持基準利率不變，加上早前通過1.9萬億美元疫情救助方案，料美國通脹預期升溫，市場亢奮及熱錢充斥，香港按息仍會維持低水平，有利經濟復蘇及樓按市場發展。

曹德明又指，香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）昨（17 日）報0.17厘，仍屬偏低水平，料未來拆息仍會維持於0.2厘以下水平一段較長時間。而且，近月一、二手樓市均錄得不俗成績，配合現時低息環境及部份資金從股票市場流入樓市避險，對樓按發展有支持作用。

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