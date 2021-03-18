樓市仍見蝕讓個案。有「買家墳場」之稱的大埔比華利山別墅，本月兩宗成交全屬蝕讓，呎價再失守1萬元。

市場消息指，比華利山別墅溫莎道單號屋，實用面積1,606方呎，剛以1,538萬元易手，呎價9,577元。原業主2011年向恒地（012）以1,828.9萬元購入，持貨10年賬面仍蝕讓290.9萬元或16%。據了解，原業主是次屬換樓，一名與其同名的人士，上月斥1,971萬元購入大埔白石角海日灣II實用面積1,517方呎低層戶。

作為大埔知名豪宅之一的比華利山別墅，呎價竟然不足1萬元，屬「新界公屋價」水平。據中原成交紀錄，大埔運頭塘邨運亨樓低層19室，實用面積445方呎，今年初連地價以443萬元易手，呎價9,955元。大埔另一個公屋太和邨，近期成交呎價更要過萬元。

比華利山別墅雖被指為「買家墳場」，幾乎賣一間蝕一間，但由於屋苑私隱度高及享海景，吸引不少名人擇居於此。包括陳豪夫婦、張繼聰夫婦及陳慧嫻等。影后舒淇曾是屋苑業主，2011年以1,830萬元買入翠樺道單號屋，洋房實用面積1,606方呎，最後也是蝕讓收場，2018年以1,760萬元沽出，賬面損手70萬元。

香島2房908萬連租約蝕讓

中原地產黎百祥表示，筲箕灣香島2座低層E室，實用面積484方呎，2房間隔望山景，以908萬元連租約易手，呎價18,760元。單位現時以19,600元租出，回報率2.6厘。原業主2016年以941萬元買入，由於業主打算將資金轉向另一種投資，持貨5年，賬面蝕33萬元，貶值3.5%。

中西區及西半山有多幢豪宅物業列入強制檢測名單，包括西營盤高士台。區內代理表示，高士台剛錄得本月首宗買賣，為1座中層A室，實用面積1,513方呎，3房間隔，剛以3,809萬元沽出，呎價25,175元，較銀行估價低約8%。原業主早於2014年以3,728萬元買入，7年升值僅2%，扣使費後明賺實蝕。

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