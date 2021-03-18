藍籌屋苑筍盤買少見少，業主議價空間收窄，不少買家轉戰二、三綫屋苑尋寶，連環創新高價。

中原地產鍾宏遠表示，新屯門中心7座極高層H室成交，實用面積597方呎，三房兩廁間隔，業主早前以750萬元放盤，經議價後，以710萬元成交，造價創屋苑歷來新高，呎價11,893元。買家為同區換樓客，日前沽出自住兩房單位。原業主於1995年3月以182萬元買入單位，持貨26年轉手，賬面獲利528萬元或2.9倍。

東九龍「5球」樓下選擇越來越少，部份資金流向冷門居屋市場。利嘉閣鮑允中表示，樓齡37年的牛頭角振華道居屋樂雅苑，平時每月都只是1宗甚至無成交，但現時連三綫居屋本月都錄得5宗成交，可見市場氣氛之旺。其中D座一個1樓單位，實用面積431方呎，2房間隔，業主2019年已放盤，叫價580萬元，其後多次減價至去年12月的500萬元，因為1樓比較難賣，近日見有買家肯落訂，即劈多40萬元，以460萬元成交，呎價10,673元。原業主2014年以348萬元入市，7年升值32%。

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