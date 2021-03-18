中通快遞（2057）公佈，去年第四季收入為82.57億元（人民幣，下同），按年升20.6%；調整後淨利潤12.9億，按年跌20.9％。全年計收入252.14億元，按年升14%；調整後淨利潤跌13.3%至45.89億元。

第四季核心快遞服務按年增長 17.1%，該增長是由於包裹量按年增長 46.5%至54.1億件，以及主要由競爭導致的單票價格下降20.1%的綜合影響所致。

同期受全球疫情導致的跨境電子商務需求激增和價格提升所驅動，貨運代理服務收入按年增長92.1％。物料銷售收入主要由列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入組成，按年增長7.9%，遠低於業務量增速，這是由於自2019年下半年以來低價格的一聯電子面單使用率增加。其他收入主要由金融貸款業務和廣告服務組成。

中通快遞集團創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示，去年的業務量為170億餘件，超過業務量目標範圍上限。受益於國內消費帶來的強勁需求，尤其是疫情後穩定的經濟回暖，中國快遞行業實現連續第二年增量達百億件，中通領先的市佔率達到20.4%。

中通快遞今早開市前停牌，公司解釋因業績上傳及刊發遭遇技術問題，已申請午後復牌。

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