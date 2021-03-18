美聯社
周三下午5時5分
美國10年期國債孳息率抽上，逼近1.73厘水平，美股三大指數期貨個別發展，道期升13點或0.04%，報32,917點；標期跌18點或0.47%，報3,944點；納期跌165點或1.26%，報13,023點。
GameStop（GME）市前升近半成，報219.02元；昨日績後走弱的富途（FUTU）彈0.86%，報136.8元；Tesla（TSLA）跌2.18%，報686.52元；Apple（aapl）跌1.33%，報123.1元；台積電（TSM）跌1.04%，報117.52元。
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