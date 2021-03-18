新冠病毒疫情嚴重影響日常生活和金融市場，但突顯了康健護理業的重要性。疫情出現至今，世界各地的科學家、醫護行政人員及政府機構投放大量時間和資源，試圖遏止病毒肆虐。這促使診斷測試、療法和疫苗出現重大突破。這些醫療發展配合前所未有的貨幣及財政刺激措施，促使環球經濟及市場在2020年強勁回升。

歷史數據亦顯示，在市場加劇波動及經濟受壓期間，康健護理業股票的超額回報更為明顯，2020年的情況亦不例外。這種防守特質源於康健護理產品和服務的供求動力。縱使周期性行業於經濟低迷期間的需求一般都會大幅下降，但康健護理業的需求卻普遍保持強韌，消費者對醫療產品和服務的需求缺乏彈性。

自然增長由多個長期動力支持

康健護理是一個防守性行業，性質獨特，可在一般市場波動下提供緩衝，同時維持良好的自然增長。行業的強勁自然增長由長期趨勢所帶動，在不受環球經濟周期所影響的情況下，長期趨勢將推動康健護理產品和服務的需求日趨殷切。

1. 人口老化帶動開支增長

不論地域，世界人口正加速老化，而且預期壽命愈來愈長。換言之，對健康相關服務的需求將更為殷切，成本持續上升，同時亦會出現更多的治療及療法的方案。

2. 醫學進步

有關新冠病毒療法、診斷測試及多種疫苗的審批進展，均印證醫學進步將繼續推動行業發展。

3. 其他醫療需求缺口仍然存在

如前所述，康健護理公司繼續致力填補新冠病毒以外的其他醫療需求缺口，包括癌症、代謝綜合症、稀有／罕見疾病，及中樞神經系統紊亂。

長期投資理據支持繼續投資康健護理業

疫情持續，加深有效管理其他疾病的迫切性。治療和預防疾病的新方法將繼續在長期推動政府將資源分配予康健護理產品和服務。但撇除新冠病毒這項因素，人口老化、醫學進步及醫療需求缺口龐大等長期趨勢，將對長線投資於康健護理業繼續提供支持。

環球康健護理股票專家

Steven Slaughter

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！