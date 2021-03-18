港府公佈，財政司司長陳茂波已根據行政長官轉授的權力，委任黃奕鑑為證監會非執行董事，現任非執董羅家駿和陳錦榮均獲續任。全部人任期兩年，分別由今年4月1日、4月24日及5月26日開始。

陳茂波表示，黃奕鑑從事公職多年，在商界亦有廣泛經驗，有信心他將為證監會的工作作出寶貴貢獻。

黃奕鑑效力新地逾30年，於2009年退任新地執董，轉任非執董及顧問等職位。黃奕鑑曾擔任多個政府諮詢委員會委員，現時為香港中文大學新亞書院校董、香港公開大學校董會主席、及市區重建局非執行董事。

陳茂波表示，羅家駿及陳錦榮在任期內就證監會執行其職能及良好機構管治提出不少建設性的意見，期待他們繼續支持證監會的工作。

證監會主席雷添良表示，期待與黃合作。同時地，他肯定羅及陳的寶貴意見將繼續為證監會帶來裨益。其他非執董包括陳瑞娟、鄭維新、杜淦堃、黃嘉純、林振宇。

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