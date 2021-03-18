再有新盤登場，由宏安（1243）發展的青衣寮肚路8號新盤，今日命名為薈藍（Azure）。宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍提供320伙，主打開放式戶，另設一房單位，大部份單位望藍巴勒海峽景，屬集團The met.系列新一員。

程德韻續指，薈藍正待批預售樓花同意書，料最快4月批出，示範單位大致完成，隨即在第二季推盤。

她補充，薈藍是集團在2018年4月以8.637億元投得，每呎樓面地價8492元，她指，當年地皮共有多達25家財團競投，可見地塊珍罕，是區內近20年來首個主打中小型單位的住宅項目。

對於樓市走勢，程德韻認為，自社會運動後，加上疫情持續，樓市剛性需求仍強勁，新盤將主打上車客及分支家庭客。至於集團土儲方面，以市區重建為主。同系薄扶林7間獨立屋，料明年現樓開賣。

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