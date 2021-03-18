長和系主席李澤鉅做大刁增持長實（1113）的同日，亦是長和（001）及長實派全年業績成績表之日。長和（001）去年純利291.4億元，按年跌27%，末期息派1.7元，全年派2.314元，少27%。期內收入為4,038億元，跌8%。

長和指，上半年受到最大影響的業務，尤其是零售及港口部門，雖受惠於下半年某程度經濟復蘇，惟不足以彌補上半年盈利的巨額跌幅；此外赫斯基能源確認的營運虧損及資產減值繼續對全年盈利構成不利影響。不過這些重大盈利跌幅，在企業層面進行的交易彌補有餘，包括完成Vodafone Hutchison Australia與TPG的合併、達成協議以代價總額100億歐羅出售歐洲發射塔，以及完成赫斯基與Cenovus Energy的合併。

李澤鉅在業績報告表示，長和迅速回應瞬息萬變的營商環境，全面加快推動數碼進程、優化其零售「線上及線下」平台策略，並維持嚴謹之成本控制，同時亦著重對所有業務執行營運資金管理措施，令自由現金流較2019年大幅改善。

他表示，內地隨著疫情受控情況理想，經濟將持續增長，但其他主要經濟體前景仍然不明朗，加上新變種病毒威脅未明確，大量地緣政治風險，不穩定貿易、英國脫歐帶來的危機，以及由前所未有的環球債務水平所引起之宏觀經濟風險。儘管如此，他預料，疫情待全球有效推出疫苗後將會好轉，經濟狀況應得以改善。

他料今年經營境況將與2020年下半年相若，而長和仍會靈活應對，保持穩健的資產負債水平與流動資金，其去年底債務淨額對總資本淨額比率為22.2%，預期將隨著各項交易於今年完成後進一步下降，其財務狀況雄厚，可望錄得穩固表現。

長實去年少賺44% 末期息削至1.46元

長實方面，去年基礎溢利按年減少32.5%至193.39億元，計及房地產投資信託及投資物業公平值變化，長實純利跌44%%至163.32億元，末期息減少7.6%至1.46元，全年合計減14.3%至1.8元。

去年香港物業受疫情影響而備受壓力，期內香港物業銷售收益大跌82%，惟內地物業銷售收益增1.08倍，令整體物業銷售收益跌39.7%至386.7億元。長實截至12月底未確認之物業銷售總額約412.54億元，當中321.13億於今年入帳。

李澤鉅在業績記者會上表示，各行政府及央行均推出不少支援措施，下半年整體生意已見好轉，認為疫情對對旗下酒店、飛機租賃及英國酒館業務均是短暫影響，相信各項資產具有韌力，只要經營環境改善，便能快速復甦。他又指，去年較受疫情影響的零售及港口業務，下半年表現已見復甦，今年首兩個月亦有不錯表現，港口亦新設中東業務，受惠於中國出口強勁，看好港口業今年表現。

英國GreenKing「生意好到不得了」

飛機租賃方面，李澤鉅稱旗下約八成生意來自經營內陸線的窄體機，剩下兩成需要與航空公司商討，料疫情紓緩後，生意可快速復甦。關於英國酒館業務GreenKing，他稱去年短暫開放時「生意好到不得了」，相信中長期能帶來穩定收入。他又指，集團負債比率僅約4%，未來將持續物色新項目收購，特別是固定收益資產。

至於零售業務，他指出，去年下半年已見復甦，更勝過2019年表現，當中以亞洲市場升幅最明顯，今年將在現在1.6萬間店舖中再新增1,000間，會以線上及線下模式同步經營。聯席董事總經理霍建寧補充，旗下3英國最近投得頻譜發展5G網絡，預計隨著客戶量上升，今年將有好表現。

李澤鉅補充，長實今年入賬的物業銷售減少與建築期時差有關，實際上，集團去年售出1,800個單位，套現180億元，今年則會推出3個樓盤，包括洪水橋、黃竹坑3期及波老道項目，連同貨尾料提供約2,400個單位。土儲方面，集團將持續投地，惟不會抱以志在必得心態去參與，亦不一定只循投地增加土地儲備，早前已取得安達臣道、黃竹坑3期及啟德4E區發展地皮，同時有待發展馬鞍山及嘉湖海逸酒店的數個服務式住宅項目，加上有農地正規劃及補地價。

商場及酒店部分，他稱商場欠租及棄租情況不嚴重，因集團主要經營民生商場，如新開的海之戀商場出租率亦有上升。酒店業務則以月租客為主，入住率達八至九成，日租部分則取決於何時通關才有望復甦。

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