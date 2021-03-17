風水有所謂「呼形喝象」，今集睇地形似隻鵝的灣仔，這地區有鵝頭、鵝身與鵝尾，究竟邊度先至啱人住？蔣博士將軒尼詩道以南的住宅評為中上級風水，形容「住嘅人非常舒服」。但灣仔街坊阿賢7年前買入啱人住的灣仔樓，7年來轉工6次，自覺事業不順利，擔心是否當初花幾千元聘請另一名風水師佈錯陣？為求安心，希望蔣博士指點迷津。

蔣博士表示，灣仔的地形似一隻臥在地上的鵝，鵝頭是利園山，有利商業發展。皇后大道東至軒尼詩道的摩理臣山是鵝身，旺名氣。鵝尾是灣仔街市，「係從來未乾淨過嘅地方。做街市就旺，做住宅就麻麻地。一樣嘢嘅好處就係另一樣嘢嘅唔好處。」如果作為住宅，住在鵝身就中上，但因為背後無靠山。在灣仔正南方的金馬倫山，其龍脈是由司徒拔道經堅尼地道轉入灣仔，亦形成灣仔西南面有高位，視為旺丁。那麼代表旺生仔、人緣佳？博士答：「可以咁講，灣仔道嘅商業無咁旺，喺正龍體，但呢度住嘅人就非常舒服啦！」以軒尼詩道為分界線，軒尼詩道以北有利商業發展，但作為住宅，軒尼詩道越向南邊的地方就越好住。

今次睇風水的單位位於軒尼詩道以南的廣生行大廈，港人阿賢由美國回流香港，2014年做「父幹族」斥資550萬元買入灣仔廣生行大廈一個低層單位，實用468方呎，另連平台。買入單位後，他花數千元聘請風水佬睇風水。阿賢說：「我嘅宗旨係唔死得就得啦，唔好擺咗啲棹忌嘅嘢，其實係買個安心，唔係一定要發達。當時佢（風水師）話成間屋大致上可以接受，整咗4道符貼係四個角；玄關擺紫晶洞；露台向街擺兩隻大象吸水，因為斜對面有間銀行；睡房放9盞燈，房間絕對唔可以擺植物；仲話財位喺梳化角落頭。佢又講我條命好好，咩都唔使擔心。」

不過「買咗呢間屋之後，事業唔係好順利」，公司轉完一間又一間，2017年更曾返美國做兼職，卻數月後又獲另一名老闆賞識再次回來香港發展。兜兜轉轉，買樓7年來打過6份工作。他想問蔣博士：「究竟我事業運點呢？將來嘅路係點？會唔會移民？屋入面風水有無擺錯嘢？」

對於目前單位風水陣，蔣博士表示：「我明佢點解呀，佢當呢間屋係六運樓，但每人睇法唔同。因為間屋已經重新裝潢，包括髹油、裝地台、換爐灶，對我嚟講已經轉運。我唔想做踢爆，不過從另一角度睇，風水好多門派，有一派叫符籙派，我唔敢講人哋得唔得，因為符籙好講寫符人嘅功力。至於紫水晶，我想問上古至清代的中國文物有無見過紫水晶？無，水晶係近代嘅商業活動。有人話水晶吸氣催旺，得唔得呢？我有2個案例係唔得。」吸水象方面，視乎有無開光，若要招財，放置貔貅更適合。至於睡房9盞燈，「麻麻地，嗰度唔係間屋最旺嘅地方。」

蔣博士表示，風水是指藏風聚水，主要睇龍脈及時間，前者是地形、周邊環境及座向，後者是玄空飛星，另外還有單位室內佈局。「從格局上，已睇到（呢幢樓起樓時）搵人睇過風水，因為整座大廈冇兼線」，「而掌握到飛星，就算嗰度未算風水寶地，識配合飛星作出佈置都可以發一段時間。」而這個單位的飛星是不俗的，大門開旺星，所以阿賢多年來都高朋滿座。單位的財位在梳化角落處，本應放置動水催財，但適逢今年太歲位，宜靜不宜動，建議取流年財位正西方，即是睡房床邊放置無聲音的動水裝置。

不過，單位仍見幾個坊間常見風水毛病，「睡房天花掛9盞燈狀似直插睡床，戶主係咪成日肚痛呀？」睡床的頭及床邊都橫樑壓頂。客廳牆身髹灰藍色，「好彩戶主屬木，咁無問題，但如果命卦唔啱，好容易抑鬱。」廚房位於單位正中間，屬於「火燒心」，「咁會影響宅母。業主而家單身啫，如果日後要聚老婆點算呢？但如果你話一世單身嘅，咁冇問題。」另外，室內外都不適直栽種不開花、不結果的植物，意味得個做字而無成果。

蔣博士認為，從地理及時間上而言，單位風水都沒有大問題。所謂一命二運才到三風水，蔣博士睇了阿賢的命盤後表示：「佢過去10年，係事業多阻滯嘅時間，唔係代表佢搵唔到錢，唔係代表佢做唔到嘢，而係工作並唔係佢想做嘅嘢，做得唔開心。2年後就轉運，轉運後，可以咁講，佢呢世人最搵錢就係呢10年，而家仲有2年要捱，捱完之後就會順利。」

雖然阿賢7年來轉工6次，但事實上掉了一份工，就獲新老闆青睞，而且他不諱言未曾太擔心財運。蔣博士就贈他：「你性格主動，係希望想成功做一啲嘢嘅人，就唔係鐘意求其打份工，兜份人工。你而家都有人工㗎，唔開心咋嘛。錢方面，你祿馬交馳照命宮，點都好，都夠錢生活，只不過唔滿於現實。至於移民，條命唔係好啱，移民只會係打份牛工一世，你性格係不甘於此。」

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