【本報訊】美國聯儲局本港時間周四凌晨公佈議息結果，市場預期利率維持不變，短期借貸利率亦會維持接近零的水平，聯儲局會繼續每月購入至少1,200億美元債券，以保持市場流動性。美國10年期國債孳息率持續向上，本港時間昨下午於1.636厘水平，至晚上美股開市後升至1.669厘，升2.84%。美股三大指數盤前好淡爭持，狀況於開市後持續，至昨晚10時許，道指升0.17%，報32882點；納指跌0.85%，報13357點；標指跌0.4%，報3948點。

債王料通脹可達4%

債王格羅斯 （Bill Gross）接受彭博訪問時表示，幾周前股市下跌時造空美國國債，而目前仍在造空10年期國債期貨和長期國債，包括20年和30年期國債，他認為聯儲局過去兩周或已進行扭曲操作。美國落實1.9萬億美元紓困措施及家庭收入增加，格羅斯認為疫情壓抑的消費和儲蓄將釋放出來，通脹壓力將加速上升，預計通脹率將達3%至4%。

全球最大對沖基金橋水聯席投資總監Greg Jensen接受彭博訪問時表示，美國以極端方式推行財政刺激方案，將推高消費物價並威脅債券及股市。他認為，近日債市表現只是反映通脹升勢的開始，並非過份反應，而經濟及通脹亦超乎聯儲局預期，所以聯儲局很可能被迫提早加息。橋水的全天候投資組合去年將部份政府債券轉為與通漲掛鈎的國債及黃金。