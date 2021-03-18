百融雲創（6608）明天（19日）起公開招股，有望重新啟動新股認購熱潮。本地券商輝立證券表示，已為百融雲創錄得約27億元孖展預訂，是近期少有獲客戶查詢及預訂孖展的新股。

消息指，百融雲創招股價為26.5元至31.8元，每手500股，入場費16,060.22元，集資最多39.4億元。該公司擬發行約1.238億股B類股份，當中10%為公開發售。假設其因為超購至某個倍數而回撥，令公開發售比例增至50%，意味散戶可以從6,190萬股（12.38萬手）中搶奪手數，而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（6.19萬手），「供應」不算充足。

百融雲創雖然和百度（9888）及嗶哩嗶哩（8626）等和大型新股撞期，但散戶認購反應更為熱烈。輝立證券企業融資主任陳英傑表示，該行已錄得約27億元孖展預訂，雖然預期火爆程度難以與諾輝健康（6606）、快手（1024）等匹敵，但相信會是近期銷情較好的新股，而且認購人數相對少的情況下，中籤率有望提高，預計該股首日升幅約20%至30%。

認購策略方面，他建議以孖展認購，金額視乎該股回撥後手數有多少，認為若回撥後，公開發售股份只有約10萬至20萬手，投資者可考慮認購乙組頭，以增加中籤率。

以同股不同權形式上市的百融雲創，於2014年成立，為金融大數據分析解決方案供應商，前期投資者包括鼎暉、高瓴及紅杉等著名基金投資，其他著名股東還包括龍湖（960）主席吳亞軍女兒蔡馨儀。資料顯示，集團創辦人張韶峰擁有公司約26.73%經濟權益，國資委旗下國新基金及高瓴資本分別持有約12%及12.39%經濟權益。

該公司今次IPO引入3間基石投資者，包括Cederberg Capital 、中國國有企業結構調整基金（China Structural Reform Fund） 及Franchise Fund LP，合共認購2.2億美元股份；保薦人為摩根士丹利、中金和民銀資本，預期本月31日掛牌。

去年首9個月收入跌17%

該公司業務方面主要分為四大板塊：資料分析服務、精準行銷服務、保險分銷服務及其他服務，去年首9個月收入7.64億元（人民幣，下同），按年跌17%，其中第二大收入來源「精準行銷服務」（金融產品推薦平台「榕樹」）的收入按年大跌45%。該公司往績未曾錄盈利，去年首9個月蝕1.16億元。

該公司集資所得將用於提升產品功能及性能、加強研發投入、戰略投資及收購，以及營運資金和一般企業用途。

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