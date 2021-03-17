【本報訊】內地媒體網站「B站」嗶哩嗶哩（9626）今起公開招股，招股價上限988元，一手20股，入場費19,959.12元，預計下周二定價，高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為聯席保薦人。嗶哩嗶哩招股價上限較昨日美股收市價113.31美元（約880港元），溢價12.3%；集團擬發售2,500萬股，集資最多247億元。

該集團以日本動畫、漫畫及遊戲的二次元影片起家，成為內地二次元用戶集中地，但自前年起開始進行擴大用戶群組方式推動用戶增長，並改變組織架構，利用前年起跨年晚會、以及五四運動101年推出的短片「後浪」策動，逐步成為屬於年輕人的視頻網站。但由於二次元和主流用戶的習慣不同，引發新舊用戶的矛盾，例如今年初於網站推出動畫片無職轉生，加上網站上二次元網紅的推波助瀾，引起侮辱女性的爭論，導致動畫須下架，反映其擴張或影響社會風氣，形成日後經營風險。

百度定價折讓僅3%

另外，內地兼容打印機耗材芯片供應商美佳音（6939）今日公開招股，招股價介乎1.15至1.35元，一手2,000股，入場費2,727.21元，預計本月31日掛牌，保薦人為民銀資本。至於昨日截止招股的百度（9888），路透引述消息人士指，招股價定於每股252元，較前日美股收市價折讓約2.8%，以發售9,500萬股計算，預計集資額30.8億美元，該股將在下周二掛牌。