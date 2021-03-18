長實（1113）公佈全年業績的同日，突然宣佈發行總值170億元新股，向李嘉誠基金會收購海外資產，然後同時展開回購並註銷，最終的結果，是李氏父子及一致行動人士增持長實，持股由36%增至最多45%。

公司表示，建議收購將簡化目標控股公司的持股結構。這點絕對不認同，目標控股公司持有四項歐洲公共業務資產，原先李嘉誠基金會、長和( 001)、長建(1038)及電實(006)各佔權益，最新的行動只是將基金會持股權利轉移至長實身上，談不上簡化（見圖）。

2015年世紀重組前，長和系收購海外公用事業資產，一般以長建及電實名義進行，少有涉及長實及和黃，但重組後，多宗海外收購卻包攬長和、長實。好聽是分散風險，但其實是令業務分工不清不楚，是有心定無意，相信背後操盤人最清楚。

今次轉讓資產，最直接的作用，是令李氏家族在長實持股大幅提高約9個百分點，至45%的絕對控股權。去年底寫過一篇題為「李嘉誠笑到最後的盤算」。去年李嘉誠持股量，由33.93%增至35.89%，比重增至1.96個百分點，只差0.04個百分點，就觸及全面收購臨屆點。根據《公司收購及合併守則》規則，當大股東持股30%以上，但不多於50%具投票權股份，如在隨後任何12個月的期間內，再增持2%以上股份，則必須提出全面收購建議，買入公司餘下股份。

2015年長和系世紀重組後，李嘉誠近年在系內股份操作，集中於長實身上。2018年超人曾37次增持長實，增持股權達1.8個百分點時更停止，翌年再開始行動，務求在毋須私有化的界線上，買得一股得一股，用盡每年2%限額。而去年由3月至12月底，9個月間合共增持長實近130次、共掃入逾7,2萬股，涉及金額近31億元，次數及金額計為歷年最多。

因此，今次藉收購資產回購操作，增加達9個百分點股權，相當於五年自己在場內慢慢增持的比重。李氏放棄揼石仔，急於短時間內增持，李澤鉅在視象會議上補充：「簡單嚟講，股價會靚仔啲」。近數年持有長和系的股東，對李澤鉅這句說話，一定嗤之以鼻。李澤鉅不在乎股價，只在乎最後結果，與其相信他們覺得股價被估值，要釋放股東價值，我更相信是李氏父子鋪路私有化、為另一次世紀重紀揭開序幕。

長和系一直為人所詬病，是其資產分散，定位不清。簡單一項英國電廠，長建、電能，甚至基金會都有份，轉讓予長實後，只是過渡性質。一直以來，很多人仍認為香港仍是長實盈利最大地區，但按地區區分，長實去年內地收入284億元，佔整體741億元的38%。而長實最值錢的，是其內地土地儲備資產。就算近年不斷賣走內地物業，長實可開發土地儲備仍有8,000萬呎，香港佔500萬呎、海外佔400萬呎，其餘7,100萬呎(佔88%)卻位於內地。

作為上市公司，每一次賣走內地資產，沽售大型項目，少不免被外界冠以走資稱號。截至去年底，長實資產淨值為3,672億元，遠高於目前市值1,738億元。在政治越趨敏感環境下，如何走資賣產卻毋須露暴在閃光燈下，趁股價低水時收集股權、然後等待合適時機私有化，這更符合李澤鉅計到盡的風格。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！