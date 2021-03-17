【本報訊】拼多多（PDD）創辦人黃崢昨突發出致股東信，交代自己要提前辭任董事長，由行政總裁陳磊即日起接任。消息公佈後，拼多多在盤前一度跌9.7%，於開市後跌8.5%。

黃崢去年7月1日已辭任拼多多行政總裁，原本計劃用一年的時間和陳磊完成董事長職位的交接，他在信中交代提前退出的原因，指因疫情等原因，加速了拼多多內部業務和管理的轉換。拼多多從一個純輕資產的第三方平台，開始轉重，在倉儲、物流和農貨源頭開始進行新一輪的轉移，「是時候逐漸讓更多的後浪起來塑造屬於他們的拼多多了。」

他的1：10的超級投票權亦會隨離任失效，名下股份的投票權將委托拼多多董事會以投票的方式來決策，同時他個人承諾名下股票在未來三年內繼續鎖定，不會出售。

黃崢辭任主席後，將致力研究農產品種植過程，對薯仔、番薯、蕃茄等有害重金屬含量進行可靠有效控制，從而提升農產品的價值，「成不了科學家，但也許有機會成為未來（偉大）科學家的助理，那也是一件很幸福的事。」

活躍買家數目超越阿里

拼多多同日公佈第四季收入按年升1.46倍，至265.5億美元，勝市場預期；Non-GAPP淨虧損按年收窄77.4%，至2,830萬美元，遜市場預期。據彭博數據，市場一致預期拼多多第四季收入192.87億美元，調整後淨利潤為1.409億美元。

拼多多去年年度活躍買家數目按年升35%至7.88億，超越阿里巴巴（9988）。全年每活躍用戶消費額為2,115.2元人民幣，每年增加23％。