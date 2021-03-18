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北水每日掃貨名單｜淨買45億元 美團結束20日連沽 微盟捱沽挫近兩成

1小時前
美團牛年首錄淨買，獲北水增倉6億元，股價升3.6%，報337.4元。

恒指周四升371點，收報29,405點，主板成交1,745億元。港股通南向資金成交363億元，淨買45億元。其中，深港通淨入逾31億元，滬港通則淨入14億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）、微盟（2013）、舜宇光學科技（2382）等，北水成交介乎11億至47億元。

淨買最多為騰訊，淨入13.5億元，股價升2.5%，收報640.5元。美團自上月18日港股通牛年開市起，一直沽壓相當大，今日終於結束20日淨沽，獲北水淨入6億元，股價升3.6%，報337.4元。

淨沽最多為中海油（883），減倉3.7億元，股價挫2%，報8.77元。微盟業績遜市場預期，北水經深港通淨走1.4億元，拖累股價大跌近兩成，報18.14元。

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