日清

日清（1475）公佈業績，截至去年12月底全年營業額35.19億元，按年升14%，純利3.02億元，按年升20.3%，每股盈利28.11仙，派末期息14.05仙。

當中香港業務收入增加9.1%至14.18億元，佔了該集團收入大約四成。至於中國業務收入增加了17.5%至21億元，佔整體收入約六成。

日清表示，主要歸因於疫情持續，使香港即食麵及冷凍食品業務表現理想，以及中國對即食麵需求激增，令到集團去年表現穩定。

中國利郎

內地時裝品牌中國利郎（1234）公佈，去年全年營業額為26.81億元人民幣，按年跌26.7%，去年純利5.57億元人民幣，按年跌31.4%，每股盈利46.53分，派末期息19港仙及特別息8港仙，合共27港仙，較去年少4港仙。集團表示，今年會採取謹慎的開店策略，完善現有的店舖網絡，進一步提升零售網絡管理，料全年總店舖計劃淨增加100至150家，總零售金額目標增長一成以上。

中糧家佳康

中糧家佳康（1610）公佈去年全年業績，營業額189.22億元人民幣，按升年70.8%，純利按年升過一倍半，共39.95億元人民幣。每股盈利1.0239元，派末期息0.206元。

公司表示，非洲豬瘟以及疫情對公司生產經營帶來巨大壓力，制定防疫措施後各項業務均於去年穩定經營。展望今年會持續嚴控非洲豬瘟，保障出欄量增長，提升養殖效率，亦會加快養殖和生鮮產能建設步伐，完善全產業鏈佈局。

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