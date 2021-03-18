市場傳聞，李嘉誠父子過去一直想大手增持長實（1113），惟礙於上市條例限制未能成功。今次借用「第三個兒子」、慈善功能極重的李嘉誠基金會鋪橋搭路，變相令李氏家族於長實的持股量一躍升9個百分點至45%。

李嘉誠基金會為慈善機構，推動奉獻文化及統籌有關教育、醫療、文化及公益項目之捐款。李嘉誠早於2006年就宣布李嘉誠基金會是他的「第三個兒子」，並指會投入3分1資產。他退休後會全職投入基金會工作，繼續擔任主席，並已安排兩子接棒，將來會由澤鉅擔任基金會主席，澤楷任副主席。

基金會資產早年傳出已近千億港元。本報翻查其2019財務報表，主要持有金融資產（Financial assets）近209億港元，當中在港上市證券達47億元，估計不少是增持所得的長和系股份，另外亦有海外證券近6.5億元，海外債券則達18.6億元；至於未上市的證券資產則達136.6億元，估計當中包括出售予長實的4項基建資產，包括UK Power Networks、Northumbrian Water、Wales & West Utilities，以及Dutch Enviro Energy的權益。

另外聯營公司權益中，亦包括一間名為CEF Niobec Holdings的香港註冊公司及長江生命科技。

李嘉誠基金會財報中未能顯示其市傳近千億資產，不過本身這間擔保公司涉複雜架構及較多離岸公司，難以從資產表看清楚底細。事實上，李嘉誠基金會董事、紅顏知己周凱旋曾提及，本身超人另一投資旗艦維港投資（Horizons Ventures），為李嘉誠對創新和顛覆性技術興趣服務，而投資收益全部屬於李嘉誠基金會，用來支持基金會的慈善使命。故此，最終維港投資的投資利潤，包括過往成功投資獲利，最終仍然是落入李嘉誠基金會；而虧損則由李嘉誠個人承擔。

4項基建資產權益賣予長實後，李嘉誠基金會換回長實的股票作為資產，基建資產股權趨統一，而基金會亦成為李氏父子變相增持長實的踏腳石。

值得注意的是，雖然市場有憧憬未來長和系本港的上市公司，會否以同樣方式獲注入例如維港投資的賺錢項目；現實是李嘉誠目前寧願到美國將項目以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）形式上市，故此這個股東願望較難實現。

李嘉誠基金會董事包括本人李嘉誠、李澤鉅、李澤楷、李思德、莊學山、莊學熹、鮑綺雲、周近智、李業廣、李王佩玲、周凱旋、楊逸芝、麥理思、陸法蘭、簡悅隆、區小燕、文嘉強。

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