晚上8時30分

隔晚聯儲局主席鮑威爾放鴒，展望經濟及就業指標向好，維持買債規模，暗示2023年底前不會加息，令科技一度有反彈。不過10年期債息僅僅唞一日後再度急升，曾經升穿1.75厘水平，最新報1.728厘。

受制無風險利率指標提高，股票持續受壓，美國三大指數全線向下，科技股成重災區，納指期貨挫1.6%，Tesla（TSLA）盤前跌3%至681美元，熱炒股OPEN及SKLZ均挫約4%。

而標指及道指期均未能倖免，前者跌0.7%，後者微跌0.04%。

氫能源龍頭股Plug Power(PLUG)因會計錯誤，需要重新報申報2018年以來的財務報表，PLUG今日續跌3.2%至38美元，其股價較1月26日時75.49美元跌近一

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