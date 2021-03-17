環球3大央行本周議息，適逢債息「高企」央行如何應對成焦點，市場觀望氣氛濃，令美元本周缺乏明顯方向。

美滙指數昨日高位曾報91.96，低位僅91.85。過去一周，7大主流貨幣變動不大，當中瑞郎、加元和紐元錄得升幅，幅度介乎0.2%至0.4%而已；餘下日圓、英鎊、澳元和歐元雖走低，幅度也局限於0.1%至0.4%，凸顯市場缺乏明顯方向。

本周是超級議息周，美國聯儲局、英倫銀行和日本央行，分別於周三、四及五議息，當中焦點是聯儲局，市場將留意同日發表的最新經濟評估，會否上調經濟和息口預測外，面對近期國債孳息主席鮑威爾會否因應美債孳息上升，而就美息前景和債息動向改口風，都足以左右滙市後向。至於英倫銀行和日本央行，市場也預期按兵不動，但不排除後者會縮小資產購買計劃規模。

非美貨幣當中，歐元形勢較不妙，事關歐洲央行上周議息後，宣佈擴大資產購買計劃，加上區內如德國、法國、西班牙和意大利，日前都以疫苗引發接種者出現嚴重過敏或出現血栓為由，暫停接種阿斯利康的新冠疫苗，勢必進一步減慢歐洲疫苗接種的進度，與美國形成更強烈的對比，成為重啟經濟的最大障礙，都利淡歐元滙價。歐元昨日低見1.1893美元，本月迄今累跌1.4%。歐元短期支持位在1.19美元，下個支持位在1.1880和1.185美元。

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