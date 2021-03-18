樓市交投持續暢旺，不少新盤貨尾續錄承接。其中帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天最新沽出一伙平台特色單位，呎價高見2.38萬元，創出帝御系列新高。

帝御．嵐天第7座2樓25室，實用面積205方呎，屬開放式間隔，另連175方呎平台，新近以488.06萬元售出，呎價達23,808元，打破項目第一期帝御．金灣去年9月，以呎價2.36萬元沽出頂層特色戶型的紀錄，並成為系列呎價新高。

馬鞍山泓碧招標連沽兩伙四房戶 套現7,500萬

碧桂園、宏安及中國建築旗下馬鞍山泓碧最新透過招標，連沽兩伙四房大單位，合共套現7,500萬元。

據一手成交紀錄冊，泓碧第1座12樓B室，實用面積1,490方呎，採用四房雙套間隔，新近透過招標以3,680萬元售出，呎價約24,697元。至於第1座15樓B室，同屬實用1,490方呎四房雙套戶型，最新亦以3,820萬元招標沽出，呎價約25,637元。

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