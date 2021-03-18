本港經濟受疫情重創，近年標榜毋須入息證明的新盤，恐面臨斷供危機。長實（1113）發展的馬鞍山星漣海再現銀主盤，一個連天台特色戶，業主3年前以「呼吸Plan」入市，最終斷供淪為長實旗下財務公司銀主盤，並大幅劈價近兩成賣出，呎價低見1.6萬元，料創區內特色戶呎價新低。

土地註冊處資料顯示，星漣海1座頂層E室，實用面積1,236方呎，連天台504方呎，4房間隔，享全海景，上月以1,998萬元沽出，呎價16,165元。原業主2017年10月向長實以2,440.6萬元一手買入，持貨3年多賬面蝕讓442.6萬元，貶值18%。據網上銀行估價，單位估值2,133萬元，意味今次成交比市價低約6%。

資料顯示，原業主當年採用建築期付款，獲發展商旗下財務公司（WINCHESTO FINANCE COMPANY LIMITED）提供3年過渡性貸款，為樓價85%，並毋須入息證明，坊間稱為「呼吸Plan」（意思指買家只要有吸引，毋須入息證明及通過壓力測試）。首年定息1%，第2年P（滙豐銀行最優惠利率，現為5厘）減1%，第3年為P。據註冊處資料，單位由該財務公司承造一按。

據知，業主最終斷供，被相關「財仔」收樓淪銀主盤。美聯物業黃家樂表示，該單位未變銀主盤前，2019年10月曾叫價2,600萬元，直至去年7月淪銀主盤後，銀主叫價2,400萬元，最終大幅劈價「4球」易手。

星漣海對上一宗銀主盤成交，為1座中層A室，實用面積1,199方呎，上月以1,768萬元成交，原業主2017年4月以2,488萬元買入，賬面勁蝕720萬元或29%。

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