豪宅交投加快，由長實（1113）發展的西半山21 Borrett Road貴為新晉亞洲樓王，上月中推盤以來，累計沽出2伙「天池屋」頂層連天台大宅，吸金逾8.36億元。今日上載新的銷售安排，首度推出分層標準戶，由下周一開始公開招標。

銷售安排顯示，21 Borrett Road加推15樓B室招標，單位實用面積2,154方呎，屬四房雙套房間隔，大廳及主人套房同向北，望維港海景及半山樓景。招標期由下周一早上9時起，即日早上11時截標，至4月1日結束。招標文件則於今日起可免費領取。

21 Borrett Road 2月起推盤，沽出2伙頂層特色戶，成交價分別4.59億及3.77億元，呎價13.6萬及12.6萬元，前者創亞洲分層單位呎價新高；合共吸金逾8.36億元。

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